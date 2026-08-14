Amarrages RADIO Externationale pirate SALÉ Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Informations pratiques

Pour cette nouvelle série d’amarrages, programmée les 17, 18 et 19 septembre 2026, un plateau radio éphémère prendra place dans la cour du Centre Wallonie-Bruxelles. Imaginé et construit par le collectif La S Grand Atelier, venu des Ardennes belges, ce dispositif deviendra, le temps de trois journées, un lieu d’apparition, de fabrication et de diffusion de Radio Salé, donnant une matérialité provisoire au réseau transnational qui se tisse depuis plusieurs mois entre les différents territoires partenaires.

Ouverts au public, ces amarrages proposeront de partager les conditions mêmes de fabrication de la radio. Les visiteurs seront invités à circuler au sein du dispositif, à assister aux activations, performances et protocoles qui ponctueront les directs, mais aussi à écouter les émissions produites simultanément depuis les différents territoires partenaires. Le plateau deviendra ainsi un espace de coprésence où se superposeront gestes de production, situations d’écoute et formes de rencontre.

Réunis au Centre Wallonie-Bruxelles pour une semaine de résidence, du 14 au 19 septembre, deux jeunes artistes lauréat·es issu·es de chacun des territoires alliés prolongeront plusieurs mois d’échanges, de recherches et d’expérimentations conduits à distance au sein du cyberspace de Radio Salé. Cette résidence constituera un temps d’intensification des relations engagées et la première mise en présence de cette communauté de recherche. Elle sera consacrée à l’élaboration collective des neuf heures d’émissions qui composeront les amarrages de septembre, envisagés comme un espace de recherche partagé où se croiseront performances, créations sonores, récits, musiques, protocoles radiophoniques et formes expérimentales.

En parallèle de cette programmation performative en direct, Radio Salé donnera également à entendre une sélection de recordings issus des recherches développées au sein des écoles d’art, universités et centres d’art associés au projet, prolongeant ainsi les expérimentations menées tout au long de l’année.

Les trois plateaux parisiens seront également activés par des artistes et commissaires invité·es, dont les propositions viendront ouvrir de nouvelles lignes de dialogue avec les émissions :

– le 17 septembre avec le plasticien sonore Thomas Moesl

– le 18 septembre avec la commissaire d’exposition Léna Peyrard, en dialogue avec deux artistes de l’exposition « Asile_ Exodus & Fuga »

– le 19 septembre avec l’artiste Martin Bakero

Pendant ces trois journées, les émissions réalisées depuis Paris entreront en résonance avec les autres plateaux de Radio Salé déployés à Alexandrie, Beyrouth, Mons et Tétouan. Les voix, les sons et les récits produits depuis chacun de ces contextes composeront un paysage radiophonique polyphonique où les distances géographiques s’effacent au profit d’un espace d’écoute partagé, activé simultanément à l’échelle du réseau.

Au nombre de cinq, les amarrages du projet SALÉ constituent les moments d’incarnation physique, des moments de diffusion et de viralisation de la radio externationale pirate SALÉ.

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

samedi

de 16h00 à 18h00

jeudi, vendredi

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T21:00:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129, rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/amarrage-3-4-5-radio-externationale-pirate-sale +33153019696 info@cwb.fr



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