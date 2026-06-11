Amazigh Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

Amazigh

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Nous irons à Corbeil-Essonnes pour découvrir l’ahidous, danse berbère du Moyen-Atlas, qui renaît sur scène. Filipe Lourenço en fait une matière vivante, traversée de souffles, de chants et de gestes contemporains.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

We’ll head to Corbeil-Essonnes to discover the ahidous, a Berber dance from the Middle Atlas Mountains, which is being revived on stage. Filipe Louren%E7o breathes life into it, infusing it with breath, song, and contemporary movements.

L’événement Amazigh Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne