AMBIVALENCE, LA LISIERE DES POSSIBLES, Amiens

Amiens

AMBIVALENCE, LA LISIERE DES POSSIBLES,

17 Rue de la Dodane Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

AMBIVALENCE, LA LISIERE DES POSSIBLES,

une exposition des œuvres de Corinne Thouvenin, commissariée par Agénore Thoré.

Du 3 au 15 juillet 2026, à Amiens, la galerie de la Dodane accueille l’exposition Ambivalence, la lisière des possibles . Cette exposition, réalisée sous le commissariat d’Agénore Thoré, dévoile vingt ans de création de l’artiste photographe Corinne Thouvenin. Cet événement rassemble cinquante clichés captivants, qui invitent petits et grands à redécouvrir le pouvoir de la contemplation.

Corinne Thouvenin sélectionne des sujets possédant une part d’ambivalence visuelle. Puis, en studio, elle réalise une mise en scène qui accentue cette ambivalence et cultive l’imaginaire. Ainsi, une poire se mue en dauphin explorant les abysses ; une tulipe revêt l’apparence d’une guêpe en plein vol ; un sol de béton se métamorphose en Lune ou en

Soleil.

Pour révéler les passerelles invisibles entre le réel et l’imaginaire, entre le minuscule et le gigantesque, entre l’animal et le végétal, l’artiste photographie un phénomène propre à notre cerveau, la paréidolie.

Ce faisant, elle bouscule nos certitudes visuelles et photographiques ; elle célèbre la malléabilité d’un réel empreint de poésie ; et elle réveille notre âme d’enfant.

Loin d’imposer une vision figée, Corinne Thouvenin conçoit ses photographies comme des miroirs tendus à l’imaginaire de chacun. Son Œuvre se veut une expérience sensorielle, ludique et intellectuelle, à la portée de tous.

AMBIVALENCE, LA LISIERE DES POSSIBLES,

une exposition des œuvres de Corinne Thouvenin, commissariée par Agénore Thoré.

Du 3 au 15 juillet 2026, à Amiens, la galerie de la Dodane accueille l’exposition Ambivalence, la lisière des possibles . Cette exposition, réalisée sous le commissariat d’Agénore Thoré, dévoile vingt ans de création de l’artiste photographe Corinne Thouvenin. Cet événement rassemble cinquante clichés captivants, qui invitent petits et grands à redécouvrir le pouvoir de la contemplation.

Corinne Thouvenin sélectionne des sujets possédant une part d’ambivalence visuelle. Puis, en studio, elle réalise une mise en scène qui accentue cette ambivalence et cultive l’imaginaire. Ainsi, une poire se mue en dauphin explorant les abysses ; une tulipe revêt l’apparence d’une guêpe en plein vol ; un sol de béton se métamorphose en Lune ou en

Soleil.

Pour révéler les passerelles invisibles entre le réel et l’imaginaire, entre le minuscule et le gigantesque, entre l’animal et le végétal, l’artiste photographie un phénomène propre à notre cerveau, la paréidolie.

Ce faisant, elle bouscule nos certitudes visuelles et photographiques ; elle célèbre la malléabilité d’un réel empreint de poésie ; et elle réveille notre âme d’enfant.

Loin d’imposer une vision figée, Corinne Thouvenin conçoit ses photographies comme des miroirs tendus à l’imaginaire de chacun. Son Œuvre se veut une expérience sensorielle, ludique et intellectuelle, à la portée de tous. .

17 Rue de la Dodane Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

AMBIVALENCE, THE EDGE OF POSSIBILITIES,

an exhibition of works by Corinne Thouvenin, curated by Agénore Thoré.

From July 3 to 15, 2026, in Amiens, the Galerie de la Dodane will host the exhibition “Ambivalence, the Edge of Possibilities.” This exhibition, curated by Agénore Thoré, showcases twenty years of work by photographer Corinne Thouvenin. This event brings together fifty captivating photographs that invite visitors of all ages to rediscover the power of contemplation.

Corinne Thouvenin selects subjects that possess a certain visual ambivalence. Then, in the studio, she creates a setting that accentuates this ambivalence and stimulates the imagination. Thus, a pear transforms into a dolphin exploring the depths of the ocean; a tulip takes on the appearance of a wasp in flight; a concrete floor metamorphoses into the Moon or the

Sun.

To reveal the invisible bridges between reality and the imagination, between the minuscule and the gigantic, between the animal and the plant, the artist photographs a phenomenonunique to our brain: pareidolia.

In doing so, she challenges our visual and photographic certainties; she celebrates the malleability of a reality imbued with poetry; and she reawakens our inner child.

Far from imposing a fixed vision, Corinne Thouvenin conceives her photographs as mirrors held up to each person’s imagination. Her work is intended to be a sensory, playful, and intellectual experience, accessible to everyone.

L’événement AMBIVALENCE, LA LISIERE DES POSSIBLES, Amiens a été mis à jour le 2026-06-23 par OT D’AMIENS