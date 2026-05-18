American Choir for World Peace à l’Eglise de la Madeleine Eglise de la Madeleine Paris

L’American Choir for World Peace est un ensemble choral œcuménique composé de chanteurs venus de tous les États-Unis. Créé en l’honneur du 250e anniversaire de sa nation, ce groupe représentera les États-Unis dans le cadre des commémorations du débarquement de 2026 en France. Pendant leur séjour à l’étranger, les chanteurs auront l’occasion de participer à des moments musicaux forts sur les plages de Normandie, lors des cérémonies de dépôt de gerbes au cimetière américain et dans les églises et cathédrales de la région, notamment la cathédrale Notre-Dame de Paris récemment restaurée. Sous la direction de Justin L. Addington, de Savannah, et accompagné par Julia Tucker, le chœur espère utiliser le pouvoir spiritualisant de la musique pour appeler les nations du monde à une plus grande coopération et à une plus grande unité.

FREE ENTRY ! ENTRÉE LIBRE



Un concert enchanteur mêlant chefs-d’œuvre du répertoire choral anciens et modernes, avec des œuvres de Fauré, Brahms, Rutter, Lloyd Webber et Willberg, entre autres

Le mercredi 10 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

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