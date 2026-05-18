American Choir for World Peace à l’Eglise de la Madeleine Eglise de la Madeleine Paris
American Choir for World Peace à l’Eglise de la Madeleine Eglise de la Madeleine Paris mercredi 10 juin 2026.
L’American Choir for World Peace est un ensemble choral œcuménique composé de chanteurs venus de tous les États-Unis. Créé en l’honneur du 250e anniversaire de sa nation, ce groupe représentera les États-Unis dans le cadre des commémorations du débarquement de 2026 en France. Pendant leur séjour à l’étranger, les chanteurs auront l’occasion de participer à des moments musicaux forts sur les plages de Normandie, lors des cérémonies de dépôt de gerbes au cimetière américain et dans les églises et cathédrales de la région, notamment la cathédrale Notre-Dame de Paris récemment restaurée. Sous la direction de Justin L. Addington, de Savannah, et accompagné par Julia Tucker, le chœur espère utiliser le pouvoir spiritualisant de la musique pour appeler les nations du monde à une plus grande coopération et à une plus grande unité.
FREE ENTRY ! ENTRÉE LIBRE
Un concert enchanteur mêlant chefs-d’œuvre du répertoire choral anciens et modernes, avec des œuvres de Fauré, Brahms, Rutter, Lloyd Webber et Willberg, entre autres
Le mercredi 10 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T16:00:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00
Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris
https://www.facebook.com/events/987527850366173?active_tab=about https://www.facebook.com/events/987527850366173?active_tab=about
Afficher la carte du lieu Eglise de la Madeleine et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite Autour de la Poterne de Peupliers, les rails ont cédé la place à la végétation 14 place de Rungis paris 18 mai 2026
- Masterclass et concert de Mark PRIORE, Auditorium de l’Alliance française de Paris, Paris 18 mai 2026
- Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris 18 mai 2026
- Conférence Cocktail & Dédicace | Téléphones Maison : Reprendre le contrôle du numérique en famille, Neoma Business School, Paris 18 mai 2026
- L’impact de l’Intelligence Artificielle sur la démocratie, Maison CentraleSupélec, Paris 18 mai 2026