Amok – Sois toujours mort en Eurydice Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris

Amok – Sois toujours mort en Eurydice

Création, mise en scène et chorégraphie : Elizabeth Czerczuk

Avec une vingtaine d’artistes danseurs-comédiens et musiciens sur scène.

Pourquoi fallait-il qu’il se retourne ? Au T.E.C., AMOK – Sois toujours mort en Eurydice renouvelle le mythe d’Orphée et Eurydice pour en faire un récit d’amour et de mort qui vous fera trembler, bondir mais aussi rire. Les célèbres sonnets de Rilke y diffusent leur souffle mystérieux, déposant des mots énigmatiques sur des scènes à la limite du fantastique, à moins qu’elles ne soient hallucinées, creusant encore les profondeurs du mythe.

Une dramaturgie du corps, dansée et musicale, propre au T.E.C. puise dans des références majeures de l’art théâtral pour un spectacle étourdissant mais rigoureux, infiniment généreux de sensations. Cosmopolite, immersive, contemporaine, cette création d’Elizabeth Czerczuk nous saisit autrement qu’une suite de répliques en langue française.

« Où est sa mort ? Vas-tu composer ce récit, avant que ta chanson ne se perde, engloutie ? Où sombre-t-elle, hors de moi ?… Presque une enfant… » – Rainer Maria Rilke

Amok vous plongera — immersion déroutante— dans une atmosphère psycho-délirante à travers un dispositif scénique où s’entremêlent la folie des artistes et celle des spectateur. Elizabeth Czerczuk explore le désordre de nos inconscients, dans une expérience cathartique puissante, expression d’une méta-forme théâtrale abolissant la barrière entre émetteur et récepteur.

Le jeudi 04 juin 2026

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 28 mai 2026

de 20h00 à 21h30

Le jeudi 23 avril 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 12 à 38 euros.

Plein : 38€

Réduit (+65 ans, Pass éducation, demandeurs d’emplois, minimas sociaux, intermittent du spectacle) : 24€

Étudiants : 12€

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T20:00:00+02:00_2026-04-23T21:30:00+02:00;2026-05-28T20:00:00+02:00_2026-05-28T21:30:00+02:00;2026-06-04T20:00:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00

Théâtre Elizabeth Czerczuk 20, rue Marsoulan 75012 Paris

https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/reservations +33143407953 contact@theatreelizabethczerczuk.fr https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatreElizabethCzerczuk/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Théâtre Elizabeth Czerczuk et trouvez le meilleur itinéraire

