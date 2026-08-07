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AGENDA · Crest

AMOUR AMOUR Théatre invasif de bar Central Vapeur Le Central Vapeur Crest

vendredi 7 août 2026 · Le Central Vapeur · Crest

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Central Vapeur
Adresse
8 Cours de Verdun
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

AMOUR AMOUR Théatre invasif de bar Central Vapeur

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :
2026-08-07

THéATRE INVASIF DE BAR

poésie discussion émeute
  .

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99  contact@lecentralvapeur.fr

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English :

BAR’S INVASIVE THEATER

poetry discussion riot

L’événement AMOUR AMOUR Théatre invasif de bar Central Vapeur Crest a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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