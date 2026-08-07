AMOUR AMOUR Théatre invasif de bar Central Vapeur Le Central Vapeur Crest
vendredi 7 août 2026 · Le Central Vapeur · Crest
Informations pratiques
Crest
AMOUR AMOUR Théatre invasif de bar Central Vapeur
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
THéATRE INVASIF DE BAR
poésie discussion émeute
.
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr
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English :
BAR’S INVASIVE THEATER
poetry discussion riot
L’événement AMOUR AMOUR Théatre invasif de bar Central Vapeur Crest a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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