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AGENDA · Crest

Le Clownest Orchestra Gens Sérieux Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux Crest

jeudi 13 août 2026 · Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux · Crest

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux
Adresse
27 Quai André Reynier
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Le Clownest Orchestra Gens Sérieux

Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

La Brasserie Les Gens Sérieux à Crest accueille le Clownest Orchestra et son Orchestre Mobil.
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Bar et terrasse estivale Brasserie Les Gens Sérieux 27 Quai André Reynier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@lesgensserieux.fr

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English :

The Brasserie Les Gens S%E9rieux %E0 Crest is hosting the Clownest Orchestra and its Orchestre Mobil.

L’événement Le Clownest Orchestra Gens Sérieux Crest a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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