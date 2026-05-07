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Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Café La Poèterie

Adresse : 4 Route des Janets

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit Tarif abonné

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 02:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Comédiens-plasticiens, dont une chanteuse lyrique et un clown muet !

Restauration et bar sur place   .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16  asso@lapoeterie.com

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English : Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre)

L’événement Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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