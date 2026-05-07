Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 02:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Comédiens-plasticiens, dont une chanteuse lyrique et un clown muet !

Restauration et bar sur place .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre)

L’événement Amours Au Moyen-Âge Par La Cie Les Êtres Sensibles (Théâtre) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !