La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 02:00:00

Date(s) :

2026-08-01

BASSLINEDUB SOUND SYSTEM

Artisan de son sound, Brice de Bassline Dub soundsystem vous proposera un set dub stepper sélectionnant les artistes de la Jamaïque à l’Europe toujours appréciés dans les soundsystems !

Restauration et bar sur place .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com

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English : La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub)

L’événement La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !