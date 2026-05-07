La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 1 août 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub)
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 02:00:00
Date(s) :
2026-08-01
BASSLINEDUB SOUND SYSTEM
Artisan de son sound, Brice de Bassline Dub soundsystem vous proposera un set dub stepper sélectionnant les artistes de la Jamaïque à l’Europe toujours appréciés dans les soundsystems !
Restauration et bar sur place .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
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English : La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub)
L’événement La Poèterie Dub Session #1 : Basseline Soundsystem + Guests (Dub) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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