& The Others (Funk) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
& The Others (Funk) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 25 juillet 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
& The Others (Funk)
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 02:00:00
Date(s) :
2026-07-25
AND THE OTHERS, c’est un “boys band” pas comme les autres un chanteur décalé, une section rythmique funky tout droit sortie de l’esprit Stax Records et une section cuivres affûtée. Le groupe propose un mélange explosif et groovy qui swingue intensément, entre énergie live, funk et soul. Leur univers scénique est puissant, festif et résolument communicatif, taillé pour faire vibrer le public. .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
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English : & The Others (Funk)
L’événement & The Others (Funk) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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