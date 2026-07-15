Festival 3 p’tits points… Place du marché Saint-Sauveur-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Festival 3 p’tits points…

Place du marché Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-08-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Cet été découvrez le Festival 3 p’tits points… Des spectacles pour enfants et familles. Retrouvez les au Point Bar à Saint Sauveur en Puisaye, place du marché. Les jeudis, vendredis et samedis à 10 h 30. Boucle d’or et les trois ours, spectacle musical les 23, 24 et 25 juillet. Boutchou le petit train, spectacle musical les 6, 7 et 8 août. Boucle d’or et les trois ours, spectacle musical les 20, 21 et 22 août. .

Place du marché Place du Marché Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 83 37 61 57 pointbar89@gmail.com

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English : Festival 3 p’tits points…

L’événement Festival 3 p’tits points… Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !