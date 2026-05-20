Saché

AmphiRept à la Journée Nature à Saché

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

RDV samedi 6 juin 2026 avec AmphiRept à la Journée Nature à Saché, pour une conférence sur les Reptiles et en particulier les Serpents, un stand et exposition pédagogique et sensibilisation herpétofaune et biodiversité

RDV samedi 6 juin 2026 avec AmphiRept à la Journée Nature à Saché, pour une conférence sur les Reptiles et en particulier les Serpents, un stand et exposition pédagogique et sensibilisation herpétofaune et biodiversité, avec aussi notre boutique pour la connaissance et la conservation, et la présence d’autres acteurs nature et biodiversité, stands et animations faune et flore, une buvette et petite restauration, … Nous avons hâte de vous (re)voir ou vous rencontrer .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

See you on Saturday, June 6, 2026 with AmphiRept at the Journée Nature in Saché, for a conference on Reptiles and in particular Snakes, an educational stand and exhibition and to raise awareness of herpetofauna and biodiversity

L’événement AmphiRept à la Journée Nature à Saché Saché a été mis à jour le 2026-05-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme