Randonnée gourmande Saché
Randonnée gourmande Saché samedi 6 juin 2026.
Saché
Randonnée gourmande
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 18:15:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez assister à notre traditionnelle randonnée gourmande d’Automne organisée par l’APE. Au programme Parcours à la découverte de Saché (environs 10km) et repas à l’arrivée (Entrée-Plat-Dessert-un verre de vin). Attention nombre de places limité..
La randonnée gourmande semi nocturne est de retour le samedi 6 juin à Saché !
L’APE a hâte de vous voir et de partager cette marche gourmande avec vous !
Vous pouvez vous inscrire sur le lien asso ci-dessous, par mail ou téléphone en réglant sur place en espèce ou alors par chèque avec inscription sur papier libre à deposer à la mairie de Saché ! .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 79 58 60 ape.sache37@gmail.com
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English :
Come and join us for our traditional Autumn gourmet hike organized by the APE. On the program: a tour of Saché (approx. 10km) and a meal on arrival (Entrée-Plat-Dessert-a glass of wine). Places are limited.
L’événement Randonnée gourmande Saché a été mis à jour le 2026-04-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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