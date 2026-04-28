Saché

Randonnée gourmande

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:15:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez assister à notre traditionnelle randonnée gourmande d’Automne organisée par l’APE. Au programme Parcours à la découverte de Saché (environs 10km) et repas à l’arrivée (Entrée-Plat-Dessert-un verre de vin). Attention nombre de places limité..

La randonnée gourmande semi nocturne est de retour le samedi 6 juin à Saché !

L’APE a hâte de vous voir et de partager cette marche gourmande avec vous !

Vous pouvez vous inscrire sur le lien asso ci-dessous, par mail ou téléphone en réglant sur place en espèce ou alors par chèque avec inscription sur papier libre à deposer à la mairie de Saché ! .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 79 58 60 ape.sache37@gmail.com

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English :

Come and join us for our traditional Autumn gourmet hike organized by the APE. On the program: a tour of Saché (approx. 10km) and a meal on arrival (Entrée-Plat-Dessert-a glass of wine). Places are limited.

L’événement Randonnée gourmande Saché a été mis à jour le 2026-04-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme