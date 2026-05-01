Petit déjeuner, dégustation et visite de ferme d’un paysan boulanger Saché
Petit déjeuner, dégustation et visite de ferme d’un paysan boulanger Saché samedi 30 mai 2026.
Saché
Petit déjeuner, dégustation et visite de ferme d’un paysan boulanger
La Crepellière Saché Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27
Petit déjeuner, dégustation et visite de ferme d’un paysan boulanger
Durée 2h30 Tarif adulte 10€ Tarif (-12 ans) 7€
Sur inscription.
Petit déjeuner, dégustation et visite de ferme d’un paysan boulanger
Durée 2h30 Tarif adulte 10€ Tarif (-12 ans) 7€
Sur inscription.
10h00 accueil petit déjeuner, puis visite de la ferme le cycle des cultures, le tri et le stockage du grain, moudre le blé sur une meule de pierre, le pain au levain cuit au four à bois. Dégustation des pains et proposition de vente des produits de la ferme. 7 .
La Crepellière Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 99 57 86 fermedelacrepelliere@gmail.com
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English :
Breakfast, tasting and visit to a baker’s farm
Duration 2h30 Adult price: 10? Children under 12: 7?
Registration required.
L’événement Petit déjeuner, dégustation et visite de ferme d’un paysan boulanger Saché a été mis à jour le 2026-05-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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