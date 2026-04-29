JOURNEE DE LA NATURE Saché
JOURNEE DE LA NATURE Saché samedi 6 juin 2026.
Saché
JOURNEE DE LA NATURE
Saché Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Journée de la nature Samedi 6 juin à l’Etang du Maurux à Saché
Profitez d’une journée riche en animations pour petits et grands balades botaniques, ateliers enfants, conférence et découvertes de la biodiversité locale
Cet événement est gratuit et ouvert à tous.
Journée de la nature Samedi 6 juin à l’Etang du Maurux à Saché
Profitez d’une journée riche en animations pour petits et grands balades botaniques, ateliers enfants, conférence et découvertes de la biodiversité locale
Cet événement est gratuit et ouvert à tous. .
Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature Day ? Saturday June 6 at Etang du Maurux in Saché
Enjoy a day full of activities for young and old: botanical walks, children?s workshops, conferences and discoveries of local biodiversity
This event is free and open to all.
L’événement JOURNEE DE LA NATURE Saché a été mis à jour le 2026-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Saché (Indre-et-Loire)
- Visite guidée 1h avec Balzac Saché 9 mai 2026
- Visite d’une exploitation productrice d’osier la pèlerie Saché 13 mai 2026
- Randonnée gourmande Saché 6 juin 2026
- Visite d’une exploitation productrice d’osier l’entretien Saché 17 juin 2026
- Fête de la musique Saché 21 juin 2026