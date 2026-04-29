Saché

JOURNEE DE LA NATURE

Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Journée de la nature Samedi 6 juin à l’Etang du Maurux à Saché

Profitez d’une journée riche en animations pour petits et grands balades botaniques, ateliers enfants, conférence et découvertes de la biodiversité locale

Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

Journée de la nature Samedi 6 juin à l’Etang du Maurux à Saché

Profitez d’une journée riche en animations pour petits et grands balades botaniques, ateliers enfants, conférence et découvertes de la biodiversité locale

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. .

Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Nature Day ? Saturday June 6 at Etang du Maurux in Saché

Enjoy a day full of activities for young and old: botanical walks, children?s workshops, conferences and discoveries of local biodiversity

This event is free and open to all.

L’événement JOURNEE DE LA NATURE Saché a été mis à jour le 2026-04-29 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme