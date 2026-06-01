Amphis X Zero, 12 Bd Voltaire – Paris, Paris

Amphis X Zero Dimanche 21 juin, 16h00 12 Bd Voltaire – Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Le Dernier Marché du Monde

Tout le reste a disparu.

Les flux sont coupés. Les réseaux sont morts.

Il ne reste qu’un point de convergence.

ZERO MARKET.

AMPHIS prend le contrôle de la fréquence.

Un set techno tendu, continu, sans échappatoire.

Kicks massifs, basses saturées, séquences acides.

Un signal brut qui traverse le silence.

Le temps ne compte plus.

Le mouvement devient réflexe.

La foule se resserre, absorbée par la pulsation.

Ici, rien ne s’achète.

Rien ne s’échange.

Sauf l’énergie.

Un espace fermé.

Un système actif.

Jusqu’à extinction.

www.zeromarket.fr

12 Bd Voltaire – Paris 12 Boulevard Voltaire Paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Paris Île-de-France [{« link »: « http://www.zeromarket.fr »}]

Le Dernier Marché du Monde

©HRDVSN