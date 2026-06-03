ANA BALDERAS / Anatomía Espace Niemeyer Paris

Anatomía, Installation, 2026

Anatomía émerge d’une tension intime : un rapport d’amour-haine à l’architecture, nourri par une expérience personnelle et territoriale, ainsi que par un désir de créer des espaces sensibles.

En dialogue et contraste avec l’architecture souterraine d’Oscar Niemeyer — marquée par ses courbes apparemment organiques— l’installation déploie un réseau de racines qui émergent des murs, prolongeant leurs lignes de manière imprévisible. Les racines évoquent ce qui nous composent en tant qu’êtres vivants, renvoyant à l’idée de connexion, de lien. Dans ce sens, la proposition entre en dialogue avec l’idée du réseau : un système où les connexions génèrent de la communauté. À l’image des arbres, qui communiquent à travers leurs racines, l’installation propose une métaphore des structures invisibles qui nous relient.

Ana Balderas est née en 1989 à Mexico (Mexique), elle est architecte diplômée de l’UNAM (Université nationale autonome du Mexique) ainsi que de l’ESAD TALM d’Angers. Elle est actuellement étudiante en Fresque & Art en situation aux Beaux-Arts de Paris. Ayant grandi à Ojo de Agua, territoire marqué par une destruction et remplacé par une urbanisation massive, elle développe une réflexion sensible sur l’espace, abordant l’installation comme un geste de soin, de mémoire et d’exploration de la charge symbolique des lieux.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-07T18:00:00+02:00_2026-06-07T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6, Avenue Mathurin Moreau 75119 Paris

https://www.paris.fr/evenements/etudiants-de-la-filiere-fresque-art-en-situation-de-l-ecole-nationale-des-beaux-arts-de-paris-falando-de-amor-110746



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