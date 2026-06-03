ANA BALDERAS / Anatomía Espace Niemeyer Paris
ANA BALDERAS / Anatomía Espace Niemeyer Paris samedi 6 juin 2026.
Anatomía, Installation, 2026
Anatomía émerge d’une tension intime : un rapport d’amour-haine à l’architecture, nourri par une expérience personnelle et territoriale, ainsi que par un désir de créer des espaces sensibles.
En dialogue et contraste avec l’architecture souterraine d’Oscar Niemeyer — marquée par ses courbes apparemment organiques— l’installation déploie un réseau de racines qui émergent des murs, prolongeant leurs lignes de manière imprévisible. Les racines évoquent ce qui nous composent en tant qu’êtres vivants, renvoyant à l’idée de connexion, de lien. Dans ce sens, la proposition entre en dialogue avec l’idée du réseau : un système où les connexions génèrent de la communauté. À l’image des arbres, qui communiquent à travers leurs racines, l’installation propose une métaphore des structures invisibles qui nous relient.
Ana Balderas est née en 1989 à Mexico (Mexique), elle est architecte diplômée de l’UNAM (Université nationale autonome du Mexique) ainsi que de l’ESAD TALM d’Angers. Elle est actuellement étudiante en Fresque & Art en situation aux Beaux-Arts de Paris. Ayant grandi à Ojo de Agua, territoire marqué par une destruction et remplacé par une urbanisation massive, elle développe une réflexion sensible sur l’espace, abordant l’installation comme un geste de soin, de mémoire et d’exploration de la charge symbolique des lieux.
ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor
Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.
Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 18h00 à 02h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-07T18:00:00+02:00_2026-06-07T02:00:00+02:00
Espace Niemeyer 6, Avenue Mathurin Moreau 75119 Paris
https://www.paris.fr/evenements/etudiants-de-la-filiere-fresque-art-en-situation-de-l-ecole-nationale-des-beaux-arts-de-paris-falando-de-amor-110746
Afficher la carte du lieu Espace Niemeyer et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026