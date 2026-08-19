Informations pratiques

Abbeville

Ana Godefroy

Boulevard Vauban Abbeville Somme

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:00:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Ana Godefroy vous invite à une introspection captivante avec son spectacle Est-ce que vous me voyez ? .

Ana Godefroy vous invite à une introspection captivante avec son spectacle Est-ce que vous me voyez ? . .

Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

Ana Godefroy invites you %E0 on a captivating journey of self-reflection with her show Can You See Me?

L’événement Ana Godefroy Abbeville a été mis à jour le 2026-08-19 par OT DE LA BAIE DE SOMME