Ana Godefroy Abbeville
samedi 6 mars 2027 · Abbeville
Informations pratiques
Abbeville
Ana Godefroy
Boulevard Vauban Abbeville Somme
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06 20:00:00
fin : 2027-03-06
Date(s) :
2027-03-06
Ana Godefroy vous invite à une introspection captivante avec son spectacle Est-ce que vous me voyez ? .
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Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00
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English :
Ana Godefroy invites you %E0 on a captivating journey of self-reflection with her show Can You See Me?
L’événement Ana Godefroy Abbeville a été mis à jour le 2026-08-19 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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