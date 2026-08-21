ANALOG SOCIETY, Ferme Du Manet, Montigny-le-Bretonneux
samedi 20 mars 2027 · Ferme Du Manet · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
ANALOG SOCIETY Samedi 20 mars 2027, 20h30 Ferme Du Manet Yvelines
Sur réservation ; TP 29.50€ – TR 25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00
Quand deux tubes légendaires ne font plus qu’un, la scène s’embrase. Analog Society réinvente le mashup en fusionnant chansons cultes et univers musicaux : Daft Punk croise Nirvana, Queen flirte avec Bruno Mars… Porté par Ramona Blue, Pablo Mir-Mir et huit musiciens, ce collectif britanique endiablé entraîne le public dans un voyage vitaminé entre pop, rock, funk et électro. Révélé sur TikTok et Instagram avec plus de 7 millions de vues, il signe un show explosif et intergénérationnel où chanter et danser ne font qu’un.
Avec Ramona
Ferme Du Manet Salle La Grange, 78180, Montigny Le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3931 »}]
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