Analogik Stomp Machine ft. Lucille Moussalli JASS CLUB PARIS Paris
Analogik Stomp Machine ft. Lucille Moussalli JASS CLUB PARIS Paris dimanche 28 juin 2026.
Le saxophone ? Pierre Lapprand est tombé dedans à l’âge de 7 ans. Il n’a depuis cessé d’expérimenter, explorant les recoins les plus libres et incisifs du jazz moderne avec Congé Spatial et Chrones, avant de créer un univers électronique à l’énergie tellurique avec Pierre & The Stompers. La musique est pour lui un terrain d’aventure aux possibilités infinies et un moyen de renouveler constamment son énergie, qu’il partage joyeusement avec le public lors de ses concerts.
On l’a aussi bien croisé en première partie d’Herbie Hancock, de Marcus Miller, de Ben Wendel ou bien d’Avishai Cohen, qu’en tournée avec la bassiste Kinga Glyk ou encore au cabaret de Poussière avec Théa. Vous l’aurez compris, Pierre Lapprand aime brouiller les frontières, et lorsqu’on lui donne carte blanche, provoquer les rencontres entre artistes dont les univers lui plaisent.
Lucille Moussalli / trompette
Pierre Lapprand / saxophone
Martin Arnoux / guitare
Florian Berret / claviers
Idrîs-Félix Bahri / basse
Hélios Mikhaïl / batterie
Pierre Lapprand invite la trompettiste Lucille Moussalli avec qui il présente Analogik Stomp Machine, un projet à la croisée du jazz moderne et des musiques électroniques
Le samedi 27 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 12 EUR
Tarif plein : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-28T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T21:30:00+02:00_2026-06-27T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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