Anamorphoses, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Anamorphoses 9 et 10 septembre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

Fin : 2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00

Une fois que vous les aurez découvertes, cherchez l’angle de vue qui révèle l’image et amusez-vous avec elle

Proposé par les artistes Julian Beever et Emyarts

En continu – Tout public

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Ouvrez l’œil et le bon ! Des anamorphoses se cachent dans la Cité …. Dans le cadre de la CITÉ DES SENS : LA VUE vue sens