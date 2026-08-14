Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga Centre Wallonie-Bruxelles Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Centre Wallonie-Bruxelles · Paris
Informations pratiques
Fin 2024, le Centre aka le vaisseau lançait sa biennale Archipel#Chaos-Monde avec un Focus consacré aux territoires outre-marins et panafricains. Ces Rencontres entendaient, pour reprendre l’expression de Dipesh Chakrabarty « provincialiser » le regard européen et amener à la confluence de paroles qui bousculent les économies de pensées et incandescient la désobéissance épistémique.
En cette seconde édition, ce qui fait lien, ce qui fait langue sera la Méditerranée – considérée comme élément possiblement fédérateur non par réduction en similarités mais par valorisation d’une éthique du multiple, du divers et de l’irréductible.
Dans l’ombre des certitudes2, les zones liquides, les zones de flux, la Méditerranée offre l’opportunité d’un récit métaphorique parabolisant des altérités repensées, les traversées, les circulations, les migrations.
Archipel#Chaos-Monde aura pour « île » également une Anarkhè-Exposition6 nommée « Asile-Exodus & Fuga » celle-ci rassemblera des œuvres qui sondent les enjeux des exils humains et non-humains, de l’inviolabilité, des exodes, des refuges, de l’abri et aussi des mutations – des œuvres qui touchent à la notion d’asile, hautement polysémique. Des œuvres qui déboulonnent les visions et postures stato-nationales et impérialistes.
Avec : Amer Albarzawi – Amir Youssef – Azzedine Saleck – Charbel Samuel Aoun – Collectif La « S » – Daniel Nicolaevsky – Floryan Varennes – Ghassen Chraïfa – Hanane El Farissi – Haythem Zakaria – Lara Tabet – Laurie Gatsono – Marco Godinho – Maria Saygua André – Nidhal Chamekh – Romuald Jandolo – Sarah Illouz & Marius Escande – Wiktoria – Yosra Mojtahedi
Commissariat : Stéphanie Pécourt – Production : Ariane Skoda
Dans le cadre de la seconde édition de la Biennale Archipel#Chaos-Monde, le CWB|Paris vous présente son exposition de rentrée.
Du vendredi 11 septembre 2026 au samedi 10 octobre 2026 :
jeudi
de 14h00 à 21h00
lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 11h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-14T11:00:00+02:00_2026-09-14T19:00:00+02:00;2026-09-15T11:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T14:00:00+02:00_2026-09-17T21:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T14:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-28T11:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T11:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-09-30T11:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T14:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00;2026-10-02T11:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-05T11:00:00+02:00_2026-10-05T19:00:00+02:00;2026-10-06T11:00:00+02:00_2026-10-06T19:00:00+02:00;2026-10-07T11:00:00+02:00_2026-10-07T19:00:00+02:00;2026-10-08T14:00:00+02:00_2026-10-08T21:00:00+02:00;2026-10-09T11:00:00+02:00_2026-10-09T19:00:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T19:00:00+02:00
Centre Wallonie-Bruxelles 127-129, rue Saint-Martin 75004 Paris
https://cwb.fr/agenda/anarkhe-exposition-asile-exodus-fuga +33153019696 info@cwb.fr
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