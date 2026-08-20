André Malraux, homme de lettres, Médiathèque André Malraux, Strasbourg
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Strasbourg
Informations pratiques
André Malraux, homme de lettres Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque André Malraux Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Lieu : Salle de conférence (RDC)
Prix Goncourt avec La Condition humaine, aventurier, héros de la lutte antifasciste, colonel de la Brigade Alsace-Lorraine en 1944, ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, romancier, essayiste, orateur de génie. André Malraux (1901-1976) eut plusieurs vies.
Sophie Doudet, maître de conférences en Littérature française à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence et autrice de Malraux (Folio Biographies) se proposera de nous faire découvrir l’homme de lettres à l’aune de notre époque.
Vente dédicace avec la librairie de la Presqu’île
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu
Biblis en folie 2026
©Sophie Doudet
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Stras’Orgues Festival des orgues de Strasbourg Strasbourg 22 août 2026
- Hirsebreifahrt Strasbourg 22 août 2026
- THE LOST CITY OF Z, Star, Strasbourg 23 août 2026
- Atelier céramique avec Martha Stahlkopf, Stimultania, Strasbourg 27 août 2026
- L’été à Strasbourg Festival des arts de la rue (FARSe) Strasbourg 28 août 2026