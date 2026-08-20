André Malraux, homme de lettres, Médiathèque André Malraux, Strasbourg

Informations pratiques

André Malraux, homme de lettres Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque André Malraux Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Lieu : Salle de conférence (RDC)

Prix Goncourt avec La Condition humaine, aventurier, héros de la lutte antifasciste, colonel de la Brigade Alsace-Lorraine en 1944, ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, romancier, essayiste, orateur de génie. André Malraux (1901-1976) eut plusieurs vies.

Sophie Doudet, maître de conférences en Littérature française à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence et autrice de Malraux (Folio Biographies) se proposera de nous faire découvrir l’homme de lettres à l’aune de notre époque.

Vente dédicace avec la librairie de la Presqu’île

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu

Biblis en folie 2026

©Sophie Doudet