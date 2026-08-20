André Malraux vous parle, Médiathèque André Malraux, Strasbourg

Informations pratiques

André Malraux vous parle 2 et 3 octobre Médiathèque André Malraux Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T12:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Un casque sur les oreilles et installé dans un confortable fauteuil du salon cosy au rez-de-chaussée de la médiathèque, laissez-vous envoûter par la voix d’André Malraux et ses discours les plus célèbres : le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, la commémoration de la libération de Paris et celle de l’Alsace-Lorraine ou encore l’inauguration de la maison de la culture de Grenoble.

Vous pourrez également visionner le film Le pays secret de Malraux et découvrir comment l’Alsace était devenue la patrie de cœur d’André Malraux, quelle part secrète de son destin s’y est inscrite. Robert Grossmann déroule le fil de ce qu’a dit et fait André Malraux en Alsace et à Strasbourg.

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 0388451010 http://www.mediatheques.strasbourg.eu

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