Anecdate party Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

ON DÉBRIEF TON ÉTÉ ENSEMBLE !

C’est la rentrée, l’heure des bonnes résolutions et… du grand bilan de tes amours de vacances ! Que ton été ait été rythmé par un coup de foudre mémorable ou par le pire date de l’histoire de la séduction, on a une excellente nouvelle pour toi. L’Anecdate Party, la soirée de dating la plus improbable de France, pose ses valises à Communale St-Ouen le jeudi 17 septembre 2026.

Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore le concept, ici on fait de l’uniquement fun : on prend la sociologie, on la rend accessible et on en fait un outil parfait pour mieux comprendre nos relations amoureuses. Depuis 4 ans, le concept cartonne, affiche complet à chaque édition et rassemble plus de 200 personnes prêtes à rire d’elles-mêmes.

Que tu viennes solo pour faire des rencontres, avec ta bande de potes pour rigoler, ou carrément accompagné de ton crush du moment, ta place est avec nous à extra bal. Au programme de cette soirée unique :

Un quiz socio collectif pour décrypter nos comportements amoureux avec un regard affûté mais jamais donneur de leçons.

pour décrypter nos comportements amoureux avec un regard affûté mais jamais donneur de leçons. Une session storytime sur scène, où les personnes volontaires du public montent raconter leur pire ou leur meilleure anecdote.

Aux manettes de cette thérapie collective par le rire, on retrouve Eymeric Macouillard Gillet. Vulgarisateur socio, auteur pour Vogue et scénariste (il a notamment coécrit une série pour Netflix), Eymeric s’est donné pour mission de rendre la sociologie fun et utile pour bousculer nos regards.

Ton été amoureux a été un chef-d’œuvre ou un fiasco monumental ? Viens décoder tes galères de dating avec un regard de socio, une bonne dose d’humour et les meilleures storytimes du public.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h30 à 22h45

payant

dès 11€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-18T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:30:00+02:00_2026-09-17T22:45:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/anecdate-party/



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