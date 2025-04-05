Angers

Angers, l’histoire des noms de rues

7 place Kennedy Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:30:00

fin : 2026-08-24 12:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Au détour des rues, impasses et boulevards de la ville, votre guide vous révèle la symbolique des noms de rues à travers des anecdotes et faits historiques ayant marqué l’histoire de la ville. .

7 place Kennedy Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Angers, l’histoire des noms de rues Angers a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Angers