Anglais facile pour communiquer rapidement Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône
Anglais facile pour communiquer rapidement Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône vendredi 12 juin 2026.
Montmerle-sur-Saône
Anglais facile pour communiquer rapidement
Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:30:00
fin : 2026-06-12 17:45:00
Date(s) :
2026-06-12
Atelier de conversation anglaise avec Brian (notions de base en anglais pour les participants demandées).
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Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
English conversation workshop with Brian (basic English required for participants).
L’événement Anglais facile pour communiquer rapidement Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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