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Anglais facile pour communiquer rapidement Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Anglais facile pour communiquer rapidement Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Pêle-Mêle Café

Adresse : 4 rue de Mâcon

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Anglais facile pour communiquer rapidement

Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 16:30:00
fin : 2026-06-12 17:45:00

Date(s) :
2026-06-12

Atelier de conversation anglaise avec Brian (notions de base en anglais pour les participants demandées).
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Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

English conversation workshop with Brian (basic English required for participants).

L’événement Anglais facile pour communiquer rapidement Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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