Anglais facile pour communiquer rapidement Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Anglais facile pour communiquer rapidement

Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:30:00

fin : 2026-06-12 17:45:00

Date(s) :

2026-06-12

Atelier de conversation anglaise avec Brian (notions de base en anglais pour les participants demandées).

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Pêle-Mêle Café 4 rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

English conversation workshop with Brian (basic English required for participants).

L’événement Anglais facile pour communiquer rapidement Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre