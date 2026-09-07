Animation à la BU : L’insecte, la protéine de notre (déjà) future alimentation ?, Bibliothèque Universitaire Droit et Lettres, Saint-Martin-d’Hères
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Universitaire Droit et Lettres · Saint-Martin-d'Hères
Informations pratiques
Animation à la BU : L’insecte, la protéine de notre (déjà) future alimentation ? Vendredi 2 octobre, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30, 13h00 Bibliothèque Universitaire Droit et Lettres Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T11:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:30:00+02:00
Et si la solution à nos défis alimentaires se cachait à nos pieds ? Cette approche innovante de l’alimentation durable se situe entre science, écologie et expériences culinaires.
En plus d’une dégustation (facultative !) de plats à base d’insectes, venez discuter des enjeux écologiques, nutritionnels et économiques.
Proposé par les scientifiques du projet PUNAISES ?
Bibliothèque Universitaire Droit et Lettres 1130 rue des Universités Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/bibliotheques/bu-droit-et-lettres/
Biblis en folie 2026
© Arisa Thepbanchornchai
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