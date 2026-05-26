Animation à la découverte des papillons de jour Maison de Garonne Boé

Boé

Animation à la découverte des papillons de jour

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 6 juin à 15h, partez à la découverte des papillons de jour avec Juliette Sirand (NaturAnimée). Capture au filet, observation à la loupe, identification des espèces et découverte des liens entre papillons et plantes hôtes. Gratuit sur réservation. Durée 2h.

Samedi 6 juin à 15h animation à la découverte des papillons de jour

Partez à la découverte des papillons de jour ! Animation proposée par Juliette Sirand de NaturAnimée. Qu’est ce qu’un papillon ? Comment le décrire ? Capture à l’aide de filets à papillons et observation à la loupe. Utilisation des clés de détermination pour nommer l’espèce. Comprendre les relations étroites entre les papillons et leurs plantes hôtes.

> Gratuit. Sur réservation. Durée 2h. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English :

Saturday June 6 at 3pm, discover butterflies with Juliette Sirand (NaturAnimée). Capture with a net, observe with a magnifying glass, identify species and discover the links between butterflies and host plants. Free with reservation. Duration: 2 hours.

L’événement Animation à la découverte des papillons de jour Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen