Atelier taille de pierre Journées Européennes de l’Archéologie Maison de Garonne Boé
Atelier taille de pierre Journées Européennes de l’Archéologie Maison de Garonne Boé samedi 13 juin 2026.
Boé
Atelier taille de pierre Journées Européennes de l’Archéologie
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, les compagnons de l’association Compaas vous initient à la taille de pierre à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie. Découverte des outils, pratique et création à emporter. Gratuit.
Samedi 13 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Journée Européenne de l’Archéologie
Les compagnons de l’association Compaas vous invitent à venir vous initier à la taille de pierre. Les animateurs vous parleront de la nature de la pierre, des outils nécessaires, puis vous passerez rapidement à l’initiation pratique. À l’issue de l’initiation, chacun repartira avec son œuvre.
> Gratuit. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English :
Saturday June 13, from 10am to 12:30pm and from 1:30pm to 6pm, the companions of the Compaas association will introduce you to stone-cutting on the occasion of the European Archaeology Days. Tool discovery, practice and take-away creations. Free admission.
L’événement Atelier taille de pierre Journées Européennes de l’Archéologie Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen
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