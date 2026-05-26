Atelier taille de pierre Journées Européennes de l’Archéologie Maison de Garonne Boé

Boé

Atelier taille de pierre Journées Européennes de l’Archéologie

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, les compagnons de l’association Compaas vous initient à la taille de pierre à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie. Découverte des outils, pratique et création à emporter. Gratuit.

Samedi 13 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Journée Européenne de l’Archéologie

Les compagnons de l’association Compaas vous invitent à venir vous initier à la taille de pierre. Les animateurs vous parleront de la nature de la pierre, des outils nécessaires, puis vous passerez rapidement à l’initiation pratique. À l’issue de l’initiation, chacun repartira avec son œuvre.

> Gratuit. .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English :

Saturday June 13, from 10am to 12:30pm and from 1:30pm to 6pm, the companions of the Compaas association will introduce you to stone-cutting on the occasion of the European Archaeology Days. Tool discovery, practice and take-away creations. Free admission.

L’événement Atelier taille de pierre Journées Européennes de l’Archéologie Boé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Agen