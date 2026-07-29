Animation À vos tubas Jouez à SeaZones comm’on lab (La Rochelle Université) La Rochelle

mercredi 29 juillet 2026 · comm'on lab (La Rochelle Université) · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation À vos tubas Jouez à SeaZones

comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-08-13 17:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-13

Équipez-vous d’un masque et d’un tuba et plongez à la découverte de l’Océan en jouant à SeaZones.

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comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

%CGrab a mask and a snorkel and dive %E0 into the ocean %E9while playing %E0 SeaZones.

L’événement Animation À vos tubas Jouez à SeaZones La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle