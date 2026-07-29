Animation À vos tubas Jouez à SeaZones comm’on lab (La Rochelle Université) La Rochelle
mercredi 29 juillet 2026 · comm'on lab (La Rochelle Université) · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation À vos tubas Jouez à SeaZones
comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-13 17:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-13
Équipez-vous d’un masque et d’un tuba et plongez à la découverte de l’Océan en jouant à SeaZones.
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comm’on lab (La Rochelle Université) 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
%CGrab a mask and a snorkel and dive %E0 into the ocean %E9while playing %E0 SeaZones.
L’événement Animation À vos tubas Jouez à SeaZones La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-22 par Nous La Rochelle
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