Animation atelier Créer son activité dans l’ESS. Parlons-en ! Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage La Rochelle

vendredi 16 octobre 2026 · Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation atelier Créer son activité dans l’ESS. Parlons-en !

Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 09:00:00

fin : 2026-10-16 12:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Envie de créer son activité dans l’Economie Sociale et Solidaire?



Entreprendre en conciliant projet social/environnemental, valeurs personnelles et opportunités économiques ? Comment passer de l’idée au projet ?

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Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 75 28 34 contact@lafabricotheque.com

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English :

Interested in starting your own business in the Social and Solidarity Economy?

Want to start a business that balances social and environmental goals, personal values, and economic opportunities? How do you turn an idea into a project?

L’événement Animation atelier Créer son activité dans l’ESS. Parlons-en ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle