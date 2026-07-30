Animation atelier Créer son activité dans l’ESS. Parlons-en ! Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage La Rochelle
vendredi 16 octobre 2026 · Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation atelier Créer son activité dans l’ESS. Parlons-en !
Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 09:00:00
fin : 2026-10-16 12:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Envie de créer son activité dans l’Economie Sociale et Solidaire?
Entreprendre en conciliant projet social/environnemental, valeurs personnelles et opportunités économiques ? Comment passer de l’idée au projet ?
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Salle de La Lanterne Site de Bel Air 3e étage 2 rue Braille La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 75 28 34 contact@lafabricotheque.com
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English :
Interested in starting your own business in the Social and Solidarity Economy?
Want to start a business that balances social and environmental goals, personal values, and economic opportunities? How do you turn an idea into a project?
L’événement Animation atelier Créer son activité dans l’ESS. Parlons-en ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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