Animation bébé au musée Colorama Musée de Valence, art et archéologie Valence

Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

4€ en sus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 10:30:00

fin : 2026-03-18 11:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Animation bébé au musée Colorama . Formes et couleurs se réunissent, éclatent, jouent et embarquent les tout-petits dans leur folle aventure ! De 18 mois à 4 ans. Durée environ 1h

Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

English :

Baby at the Museum: Colorama animation. Shapes and colors come together, explode, play and take toddlers on a wild adventure! From 18 months to 4 years. Duration approx. 1 hr

