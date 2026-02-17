Animation bébé au musée Colorama Musée de Valence, art et archéologie Valence
Animation bébé au musée Colorama Musée de Valence, art et archéologie Valence mercredi 18 mars 2026.
Animation bébé au musée Colorama
Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
4€ en sus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 10:30:00
fin : 2026-03-18 11:30:00
Date(s) :
2026-03-18
Animation bébé au musée Colorama . Formes et couleurs se réunissent, éclatent, jouent et embarquent les tout-petits dans leur folle aventure ! De 18 mois à 4 ans. Durée environ 1h
.
Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Baby at the Museum: Colorama animation. Shapes and colors come together, explode, play and take toddlers on a wild adventure! From 18 months to 4 years. Duration approx. 1 hr
L’événement Animation bébé au musée Colorama Valence a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme