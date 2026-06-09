Animation bébés Les petites histoires animées Caen
Animation bébés Les petites histoires animées Caen samedi 1 août 2026.
Caen
Animation bébés Les petites histoires animées
Musée de Normandie Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 11:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-02 2026-11-07 2026-11-08
Parce que le musée, les histoires et les chansons, c’est bon pour les petits comme pour les grands ! Laëtitia Peyre vous invite à profiter d’un moment joyeux et participatif autour des livres au beau milieu de nos collections. Soyez les bienvenus pour profiter en famille ! Pour les 0-3 ans.
Parce que le musée, les histoires et les chansons, c’est bon pour les petits comme pour les grands ! Laëtitia Peyre vous invite à profiter d’un moment joyeux et participatif autour des livres au beau milieu de nos collections. Soyez les bienvenus pour profiter en famille de cette animation saupoudrée de ukulélé !
Nombre de places limité à 10 enfants et 2 adultes par enfant maximum. Pour les 0-3 ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr
Ouverture des inscriptions 2 mois avant l’activité. .
Musée de Normandie Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Animation bébés Les petites histoires animées
Because museums, stories and songs are good for young and old alike! Laëtitia Peyre invites you to enjoy a joyful, participatory time with books in the midst of our collections. We look forward to welcoming you and your family! For 0-3 year olds.
L’événement Animation bébés Les petites histoires animées Caen a été mis à jour le 2026-05-28 par Calvados Attractivité
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