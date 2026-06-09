Caen

Animation bébés Les petites histoires animées

Musée de Normandie Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01 11:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02 2026-11-07 2026-11-08

Parce que le musée, les histoires et les chansons, c’est bon pour les petits comme pour les grands ! Laëtitia Peyre vous invite à profiter d’un moment joyeux et participatif autour des livres au beau milieu de nos collections. Soyez les bienvenus pour profiter en famille ! Pour les 0-3 ans.

Parce que le musée, les histoires et les chansons, c’est bon pour les petits comme pour les grands ! Laëtitia Peyre vous invite à profiter d’un moment joyeux et participatif autour des livres au beau milieu de nos collections. Soyez les bienvenus pour profiter en famille de cette animation saupoudrée de ukulélé !

Nombre de places limité à 10 enfants et 2 adultes par enfant maximum. Pour les 0-3 ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des inscriptions 2 mois avant l’activité. .

Musée de Normandie Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Animation bébés Les petites histoires animées

Because museums, stories and songs are good for young and old alike! Laëtitia Peyre invites you to enjoy a joyful, participatory time with books in the midst of our collections. We look forward to welcoming you and your family! For 0-3 year olds.

L’événement Animation bébés Les petites histoires animées Caen a été mis à jour le 2026-05-28 par Calvados Attractivité