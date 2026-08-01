Informations pratiques

Langeac

Animation cabanologie

Ile d’amour Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Une remorque pleine de bambous, un gros rouleau de ficelle et quelques opinels seront les meilleurs outils pour construire ensemble votre cabane de rêve !

A partir de 6 ans.

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Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 contact@lespiedsaterre.fr

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English :

A trailer full of bamboo, a big roll of twine, and a few Opinel knives will be the best tools for building your dream treehouse together!

Ages 6 and up.

L’événement Animation cabanologie Langeac a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier