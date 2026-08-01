Animation cabanologie Langeac
mercredi 5 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Animation cabanologie
Ile d’amour Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 11:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Une remorque pleine de bambous, un gros rouleau de ficelle et quelques opinels seront les meilleurs outils pour construire ensemble votre cabane de rêve !
A partir de 6 ans.
.
Ile d’amour Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 41 contact@lespiedsaterre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A trailer full of bamboo, a big roll of twine, and a few Opinel knives will be the best tools for building your dream treehouse together!
Ages 6 and up.
L’événement Animation cabanologie Langeac a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Atelier Français avec Claire Langeac 5 août 2026
- Job Café avec Mélanie Langeac 6 août 2026
- Réparation de vélo avec Michel et Carlos Langeac 6 août 2026
- Balade Guidée de Langeac à Vélo Langeac 7 août 2026
- Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo) Langeac 7 août 2026