AGENDA · Langeac
Réparation de vélo avec Michel et Carlos Langeac
jeudi 6 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Réparation de vélo avec Michel et Carlos
6 Rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-20
Possibilité d’amener son vélo (hors électrique).
.
6 Rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
You may bring your own bike (non-electric).
L’événement Réparation de vélo avec Michel et Carlos Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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