Informations pratiques

Langeac

Réparation de vélo avec Michel et Carlos

6 Rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-20

Possibilité d’amener son vélo (hors électrique).

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6 Rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

You may bring your own bike (non-electric).

L’événement Réparation de vélo avec Michel et Carlos Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier