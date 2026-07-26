AGENDA · Langeac
Atelier Français avec Claire Langeac
mercredi 5 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Atelier Français avec Claire
rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez participer à un cours de français. Tout niveaux.
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rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Come join a French class. All levels welcome.
L’événement Atelier Français avec Claire Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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