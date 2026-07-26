Informations pratiques

Langeac

Job Café avec Mélanie

rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:15:00

fin : 2026-08-27 11:45:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-27

Recherche d’offres d’emploi, des formations et échanges avec les autres participants.

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rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Search for job openings, training opportunities, and exchanges with other participants.

L’événement Job Café avec Mélanie Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier