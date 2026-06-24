Animation calèche à Labastide-Murat Place de la mairie Cœur de Causse
Animation calèche à Labastide-Murat Place de la mairie Cœur de Causse dimanche 12 juillet 2026.
Cœur de Causse
Animation calèche à Labastide-Murat
Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Découvrez le village autrement lors d'une balade en calèche au cœur du marché des producteurs.
Découvrez le village autrement lors d'une balade en calèche au cœur du marché des producteurs.
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Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 07 08 82 35
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English :
Discover the village in a whole new way on a horse-drawn carriage ride through the farmers’ market.
L’événement Animation calèche à Labastide-Murat Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Labastide-Murat
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