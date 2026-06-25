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Repas des producteurs à Labastide-Murat Place de la Mairie Cœur de Causse

Repas des producteurs à Labastide-Murat Place de la Mairie Cœur de Causse

Repas des producteurs à Labastide-Murat Place de la Mairie Cœur de Causse mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Labastide-Murat
Ville
46240 Cœur de Causse
Département
Lot
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
12 12 Tarif enfant

Cœur de Causse

Repas des producteurs à Labastide-Murat

Place de la Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

L'association Tourisme et délices sur le causse propose un repas des producteurs locaux à Labastide-Murat

L'association Tourisme et délices sur le causse propose un repas des producteurs locaux à Labastide-Murat. Rendez-vous des locaux et des visiteurs, c'est l'évènement à ne pas manquer pour les fins gourmets !

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Place de la Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 35 42 19 

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English :

The Tourisme et d%E9lices sur le causse association is hosting a meal featuring local producers in Labastide-Murat

L’événement Repas des producteurs à Labastide-Murat Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Labastide-Murat

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