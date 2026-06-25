Repas des producteurs à Labastide-Murat Place de la Mairie Cœur de Causse
Repas des producteurs à Labastide-Murat Place de la Mairie Cœur de Causse mercredi 29 juillet 2026.
Cœur de Causse
Repas des producteurs à Labastide-Murat
Place de la Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
L'association Tourisme et délices sur le causse propose un repas des producteurs locaux à Labastide-Murat
L'association Tourisme et délices sur le causse propose un repas des producteurs locaux à Labastide-Murat. Rendez-vous des locaux et des visiteurs, c'est l'évènement à ne pas manquer pour les fins gourmets !
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Place de la Mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 5 65 35 42 19
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English :
The Tourisme et d%E9lices sur le causse association is hosting a meal featuring local producers in Labastide-Murat
L’événement Repas des producteurs à Labastide-Murat Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Labastide-Murat
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