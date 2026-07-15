Exposition d’art au Festival FestiVaillac Vaillac Cœur de Causse

Informations pratiques

Cœur de Causse

Exposition d’art au Festival FestiVaillac

Vaillac Le Bourg Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Exposition d’Art à Vaillac Œuvres d'artistes et d'amateurs

Exposition d’Art à Vaillac Œuvres d'artistes et d'amateurs

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Vaillac Le Bourg Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie

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English :

Art Exhibition in Vaillac: Works by Artists and Amateurs

L’événement Exposition d’art au Festival FestiVaillac Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat