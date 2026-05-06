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Repas festif à Beaumat Salle des fêtes Cœur de Causse

Repas festif à Beaumat Salle des fêtes Cœur de Causse

Repas festif à Beaumat Salle des fêtes Cœur de Causse samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Beaumat

Ville : 46240 Cœur de Causse

Département : Lot

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 Général

Cœur de Causse

Repas festif à Beaumat

Salle des fêtes Beaumat Cœur de Causse Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le comité des fêtes propose un repas champêtre, au cœur de l'été.

Le comité des fêtes propose un repas champêtre, au cœur de l'été.

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Salle des fêtes Beaumat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 71 98 87 83 

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English :

The festival committee offers a country-style meal, in the heart of summer.

L’événement Repas festif à Beaumat Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-05-06 par Pnr des Causses du Quercy

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