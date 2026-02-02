Troisième édition de la course de slalom de karting de Labastide-Murat Cœur de Causse
Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
2026-09-13
L'Association Sportive de Karting de Labastide-Murat organise sa quatrième édition de course de slalom !
Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 85 02 57 29
English :
L'Association Sportive de Karting de Labastide-Murat is organizing its fourth slalom race!
