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Concert à l’Eglise de Beaumat Eglise Notre Dame de la Nativité Cœur de Causse

Concert à l’Eglise de Beaumat Eglise Notre Dame de la Nativité Cœur de Causse

Concert à l’Eglise de Beaumat Eglise Notre Dame de la Nativité Cœur de Causse dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Eglise Notre Dame de la Nativité

Adresse : Beaumat

Ville : 46240 Cœur de Causse

Département : Lot

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Participation libre

Cœur de Causse

Concert à l’Eglise de Beaumat

Eglise Notre Dame de la Nativité Beaumat Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L'Ensemble vocal de Maussac vous propose un voyage musical de la Renaissance jusqu'au XXI° siècle.

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Eglise Notre Dame de la Nativité Beaumat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie   cdf.beaumat@gmail.com

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