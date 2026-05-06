Concert à l’Eglise de Beaumat Eglise Notre Dame de la Nativité Cœur de Causse
Concert à l’Eglise de Beaumat Eglise Notre Dame de la Nativité Cœur de Causse dimanche 7 juin 2026.
Cœur de Causse
Concert à l’Eglise de Beaumat
Eglise Notre Dame de la Nativité Beaumat Cœur de Causse Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L'Ensemble vocal de Maussac vous propose un voyage musical de la Renaissance jusqu'au XXI° siècle.
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Eglise Notre Dame de la Nativité Beaumat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie cdf.beaumat@gmail.com
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