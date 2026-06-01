Le Lot en Bodéga Labastide-Murat Cœur de Causse

Cœur de Causse

Le Lot en Bodéga

Labastide-Murat Château Cœur de Causse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

La tournée festive qui fait danser tout l’été ! Buvette, concert, food.

Cet été, vos lundis s’annoncent festifs et mémorables !

De juillet à août, embarquez pour une tournée unique dans 6 villages de charme dans le Lot pour la 6ième Edition du Festival Le Lot en Bodéga.

Esprit guinguette, authenticité et bonne humeur tous les ingrédients sont réunis pour des soirées estivales inoubliables.

Chaque soirée vous réserve 2 à 3 concerts gratuits d’artistes locaux, pour une ambiance chaleureuse et dansante à ciel ouvert.

Mais le Lot en Bodéga, ce n’est pas seulement de la musique

La tournée festive qui fait danser tout l’été ! Buvette, concert, food.

Cet été, vos lundis s’annoncent festifs et mémorables !

De juillet à août, embarquez pour une tournée unique dans 6 villages de charme dans le Lot pour la 6ième Edition du Festival Le Lot en Bodéga.

Esprit guinguette, authenticité et bonne humeur tous les ingrédients sont réunis pour des soirées estivales inoubliables.

Chaque soirée vous réserve 2 à 3 concerts gratuits d’artistes locaux, pour une ambiance chaleureuse et dansante à ciel ouvert.

Mais le Lot en Bodéga, ce n’est pas seulement de la musique. C’est aussi une fête des saveurs locales, avec des foodtrucks, des buvettes, des vignerons et des producteurs passionnés qui vous feront découvrir le meilleur du terroir. De la Restauration et des boissons 100% locales sur place !

Que vous veniez en solo, entre amis ou en famille, ces rendez-vous conviviaux sont gratuits et ouverts à tous. Venez rencontrer, échanger, danser et savourer dans une atmosphère chaleureuse et festive.

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Labastide-Murat Château Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie

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English :

The festive tour that keeps you dancing all summer long! Drinks, concerts, food.

This summer, your Mondays are set to be festive and memorable!

From July to August, embark on a unique tour of 6 charming villages in the Lot for the 6th Edition of the Le Lot en Bodéga Festival.

Guinguette spirit, authenticity and good humor: all the ingredients are brought together for unforgettable summer evenings.

Each evening features 2-3 free concerts by local artists, for a warm, open-air dancing atmosphere.

But Lot en Bodéga isn’t just about music

L’événement Le Lot en Bodéga Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Labastide-Murat