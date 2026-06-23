Renaissance Extravagante , concert de musique ancienne versus Irlande et Espagne Goudou Cœur de Causse mercredi 22 juillet 2026.

Cœur de Causse

Renaissance Extravagante , concert de musique ancienne versus Irlande et Espagne

Goudou Eglise Saint Jean-Baptiste Cœur de Causse Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Opus Crocus est un ensemble de quatre musiciens poly-instrumentistes, professeurs au conservatoire du Grands Cahors

Opus Crocus est un ensemble de quatre musiciens poly-instrumentistes, professeurs au conservatoire du Grands Cahors. Ils tissent des liens entre la musique ancienne et les musiques de transmission orale encore vivantes.

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Goudou Eglise Saint Jean-Baptiste Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 18 64 81 81 cecile.cardinot@gmail.com

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English :

Opus Crocus is an ensemble of four multi-instrumentalists who teach at the Grands Cahors Conservatory

L’événement Renaissance Extravagante , concert de musique ancienne versus Irlande et Espagne Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat