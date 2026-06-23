Renaissance Extravagante , concert de musique ancienne versus Irlande et Espagne Goudou Cœur de Causse
Renaissance Extravagante , concert de musique ancienne versus Irlande et Espagne Goudou Cœur de Causse mercredi 22 juillet 2026.
Cœur de Causse
Renaissance Extravagante , concert de musique ancienne versus Irlande et Espagne
Goudou Eglise Saint Jean-Baptiste Cœur de Causse Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Opus Crocus est un ensemble de quatre musiciens poly-instrumentistes, professeurs au conservatoire du Grands Cahors
Opus Crocus est un ensemble de quatre musiciens poly-instrumentistes, professeurs au conservatoire du Grands Cahors. Ils tissent des liens entre la musique ancienne et les musiques de transmission orale encore vivantes.
.
Goudou Eglise Saint Jean-Baptiste Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 18 64 81 81 cecile.cardinot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opus Crocus is an ensemble of four multi-instrumentalists who teach at the Grands Cahors Conservatory
L’événement Renaissance Extravagante , concert de musique ancienne versus Irlande et Espagne Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat
À voir aussi à Cœur de Causse (Lot)
- Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public. Place de la mairie Cœur de Causse 4 juillet 2026
- Animation calèche à Labastide-Murat Place de la mairie Cœur de Causse 12 juillet 2026
- Repas et Feu d’Artifice à Labastide-Murat Place de la mairie Cœur de Causse 13 juillet 2026
- Une soirée chez les ptérosaures Cœur de Causse 15 juillet 2026
- Repas festif à Beaumat Salle des fêtes Cœur de Causse 18 juillet 2026