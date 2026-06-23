Labastide-Murat en fête Cœur de Causse
Labastide-Murat en fête Cœur de Causse vendredi 7 août 2026.
Cœur de Causse
Labastide-Murat en fête
Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 17 – 17 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-07
Le Comité des fêtes propose 4 jours de fête !
Le Comité des fêtes propose 4 jours de fête !
.
Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 19 70 14 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Festival Committee is hosting a 4-day festival!
L’événement Labastide-Murat en fête Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat
À voir aussi à Cœur de Causse (Lot)
- Les petits Baz’arts sur la place, première édition ! Spectacles de cirque pour tout public. Place de la mairie Cœur de Causse 4 juillet 2026
- Animation calèche à Labastide-Murat Place de la mairie Cœur de Causse 12 juillet 2026
- Une soirée chez les ptérosaures Cœur de Causse 15 juillet 2026
- Repas festif à Beaumat Salle des fêtes Cœur de Causse 18 juillet 2026
- Le Lot en Bodéga Labastide-Murat Cœur de Causse 20 juillet 2026