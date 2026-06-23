Vide grenier à Beaumat Cœur de Causse
Vide grenier à Beaumat Cœur de Causse dimanche 2 août 2026.
Cœur de Causse
Vide grenier à Beaumat
Beaumat Cœur de Causse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Un vide-grenier réservé aux particuliers, avec exposition de vieux véhicules et atelier crochet.
Un vide-grenier réservé aux particuliers, avec exposition de vieux véhicules et atelier crochet.
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Beaumat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 71 98 87 83 cdf.beaumat@gmail.com
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English :
A garage sale for individuals only, featuring an exhibition of vintage vehicles and a crochet workshop.
L’événement Vide grenier à Beaumat Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat
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