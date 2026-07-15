Festival Festi Vaillac Concert au château Vaillac Cœur de Causse

Informations pratiques

Cœur de Causse

Festival Festi Vaillac Concert au château

Vaillac 2 293 route du Viguier Cœur de Causse Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Dans le cadre du festival Festivaillac, un concert est organisé dans la cour du Château.

Dans le cadre du festival Festivaillac, un concert est organisé dans la cour du Château.

.

Vaillac 2 293 route du Viguier Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 82 97 48 49 bernard.glesser@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Festivaillac festival, a concert is being held in the castle courtyard.

L’événement Festival Festi Vaillac Concert au château Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat