Festival Festi Vaillac Concert au château Vaillac Cœur de Causse
mercredi 12 août 2026 · Vaillac · Cœur de Causse
Informations pratiques
Cœur de Causse
Festival Festi Vaillac Concert au château
Vaillac 2 293 route du Viguier Cœur de Causse Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dans le cadre du festival Festivaillac, un concert est organisé dans la cour du Château.
Dans le cadre du festival Festivaillac, un concert est organisé dans la cour du Château.
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Vaillac 2 293 route du Viguier Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 82 97 48 49 bernard.glesser@orange.fr
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English :
As part of the Festivaillac festival, a concert is being held in the castle courtyard.
L’événement Festival Festi Vaillac Concert au château Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Labastide-Murat
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