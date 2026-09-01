Vide-greniers à Fontanes-du-Causse Place des Roudoulous Cœur de Causse
dimanche 20 septembre 2026 · Place des Roudoulous · Cœur de Causse
Informations pratiques
Cœur de Causse
Vide-greniers à Fontanes-du-Causse
Place des Roudoulous Fontanes-du-Causse Cœur de Causse Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Par ici les bonnes affaires ! Un lieu privilégié sur le Couderc de Fontanes du Causse au centre du département du Lot pour un vide grenier d'exception.
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Place des Roudoulous Fontanes-du-Causse Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 35 91 11 52
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English :
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L’événement Vide-greniers à Fontanes-du-Causse Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Labastide-Murat
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